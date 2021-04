BROZOVIĆ OTKRIO NOVU TETOVAŽU NA VRATU: Vatreni ga sprdaju

Marcelo Brozović je u kratkoj pauzi između nastupa za reprezentaciju i Inter tetovirao novu tetovažu. Na vratu si je napravio sliku bombe, a ni navijači, ni igrači nisu ostali ravnodušni.

Inter iz Milana korača prema tituli prvaka Italije. Jučer su slavili protiv Bologne 1:0 pogotkom Romelua Lukakua, a naš reprezentativac je u još jednom nastupu za Talijane pokazao svoju novu tetovažu.

Popularni Brozo se tetovažom pohvalio na svojem Instagramu, a nisu nedostajali komentari suigrača iz reprezentacije:

“Majko moja mila, prešao si igricu”, poručio mu je suigrač i iz Intera Perišić, dok je Lovren napisao:

“Puko si kao kokica, a ne bombica. Jadni magarci Roni i Sulivan.”

Brozović je veliki obožavatelj tetovaža te mu je ovo jedna od njih 20-ak na tijelu.

#FCIM and #Croatia midfielder Marcelo Brozovic has taken his #EpicBrozo celebration a step further with a tattoo https://t.co/7YcPPvlhGL #WC2018 pic.twitter.com/xW0PogTO7X

— footballitalia (@footballitalia) June 9, 2018