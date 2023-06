Brozović odbio 60 milijuna eura: Evo koliko je Barcelona ponudila za Hrvata, ali nije baš prošlo

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Marcelo Brozović i njegov transfer i dalje su velika tema kako španjolskih, tako i talijanskih medija.

Srebrni i brončani reprezentativac ima dvije opcije, Al Nassr ili Barcelona. Inter bi ga radije prodao Saudijcima za koje igra Cristiano Ronaldo jer su oni u mogućnosti ponuditi veću odštetu, ali pojedini tamošnji mediji tvrde kako Brozović preferira Barcelonu.

Odšteta koju Saudijci i Katalonci nude Interu je oko 18 milijuna eura, ali plaća koju klubovi nude igraču se značajno razlikuje. U Al Nassru bi mogao zaraditi 60 milijuna eura za tri godine.





Ne želi na Bliski istok

Koliko nudi Barcelona? Njegova plaća, to je još potencijalno tajna, ali se zna da su poslali prvu ponudu u iznosu od 15 milijuna eura.

S obzirom na to da Inter nije prihvatio ni Al Nassrovu ponudu od 18 milijuna, jasno je da je i ova ponuda odbijena. Spominje se da bi Talijani za Brozovića mogli tražiti od 20 do 25 milijuna eura. Spominjala se i mogućnost da Barca ponudi Francka Kessieja u zamjenu za hrvatskog reprezentativca, no ta je opcija, čini se, propala.

Talijanski mediji pak pišu kako bi Brozović radije obukao dres Barcelone nego Al Nassra, no da ga njegovi agenti usmjeravaju prema Saudijskoj Arabiji zbog velike plaće i bonusa za potpisivanje ugovora. Nicolo Schira pisao je da mu Al Nassr nudi trogodišnji ugovor vrijedan 60 milijuna eura.

U svakom slučaju, Epic Brozo na velikoj je prekretnici. Čini se da ne može nikako izgubiti u ovoj utakmici, bankovni račun će biti pun…