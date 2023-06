Brozović na velikoj prekretnici: Dalić za njega teško nalazi zamjenu, mora o ovome dobro promisliti

Autor: Ivan Lukač

Svjetsko srebro i bronca, prvak Italije i Hrvatske te osvajač kupa u obje zemlje, finalist Lige prvaka i veznjak s 87 nastupa za vatrene. Sve je to postao Marcelo Brozović.

Reklo bi se čak i neočekivano. Jer Brozović nikad nije izgledao kao nogometaš, a ni ponašanje mu nije bilo previše na profesionalnoj razini. No, radom, talentom i bogom danom trkačkom izdržljivošću. Imao je zanimljiv put koji se očito pokazao kao ispravan iako su mnogi sumnjali. S razlogom.

S nepunih 18 godina debitira za momčad sa stadiona Stjepan Spajić, Hrvatski dragovoljac. Tu je zapeo za oko treneru Damiru Mužeku. Kojem nije bilo jasno kako mlađahni Marcelo Brozović dolazi i na jutarnji i na večernji trening. On ga je upitao kada onda ide u školu, a Brozović mu odgovara: “A ne ne. Ja vam ne idem u školu.”





Puno više od običnog maratonca

“Moj tata rekao mi je da mi škola nije potrebna i da se primim nogometa.” Razgovor je malo potrajao, trener ga je pitao što ako ne postane nogometaš: “Ne brinite se, ja ću postati pravi nogometaš” odgovorio je mladi Brzo ni sam možda ne sanjajući kakvu će karijeru napraviti nakon takve izjave.

Nakon jedne sezone u Dragovoljcu prelazi u Lokomotivu. I na Kajzerici ostaje jednu godinu da bi zatim stigao u Dinamo. Malo po malo od igrača koji je došao na mala vrata bez puno očekivanja postao je lokomotiva Dinama i već tada se vidjelo koliko je sposoban diktirati ritam momčadi i utakmice.

Na Maksimiru je proveo dvije i pol godine i pružio nekoliko blistavih partija, ali nitko nije mogao vjerovati da će napraviti ovakav iskorak. Kupuje ga Inter koji je bio i oduševljen njegovim igrama na Mundijalu u Brazilu i zaključili da je on taj.

Nogomet izgleda lagan kad ga on igra

Bilo je skeptika. Mnogi su smatrali da je to još jedna kupovina talenta koji će proći 100 posudbi i nikad ne zaigrati za prvu ekipu, ali ovaj puta nije došlo do toga. Uprava, trener svi u klubu zapravo su točno znali što žele od njega, a on je rastao i postajao sve bolji i bolji i opravdao njihovo povjerenje.

Znao je automobil napustiti stadion San Siro za vrijeme utakmice kad bi, po vlastitom sudu, bio neopravdno zamijenjen. Medije redovito izbjegava, živi neki svoj život daleko od svjetala pozornice pod kojima uživaju njegovi kolege. Na terenu je pak igrač koji svojim presingom, ali nevjerojatnim fokusom tijekom cijele utakmice čini razliku.

On je onaj koji će uzeti loptu, presjeći je u 117. minuti i onda povući kontru, ali neću tu stati. Nerijetko nakon svega dolazi do gola i završava akciju. Za njega kažu da ne osjeća pritisak, a u rječniku pored pridjeva lagan stoji njegovo ime jer baš takav mu je stil igre. Lagan za gledati, mukotrpan za igrati.









Sada je pred transferom karijere. U Italiji je obavio sve. Ušao u legendu i vrijeme je da mu se San Siro nakloni. Jer bio je dio kluba kada su bili u totalnom rasulu i sada kada su bili na korak da vrha Europe. Ode li u Saudijsku Arabiju postat će naš nogometaš s najvećim ugovorom do sada. Ode li u Barcelonu bit će mu to prilika za nove izazove i dokazivanja. U svakom slučaju neće pogriješiti.