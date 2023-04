BRITANSKO SLAVLJE U HRVATSKOJ, VELŠANIN NA VRHU: Sve probleme rivala je iskoristio, jedan se najviše pamti

Na kraju vikenda na ovogodišnjem izdanju WRC Croatia Rallyja, s pobjedom u rukama završio je Velšanin Elfyn Evans (GR Yaris Rally1 Hybrid) sa svojim suvozačem Scottom Martinom. Britanci su došli do pobjede izdržavši sve izazove do završetka posljednjeg brzinskog ispita.

Nedjeljno slavlje donijelo je britanskoj posadi uspješni kraj nastupa u kojem je nekoliko glavnih rivala prolazilo probleme. Među njima, najviše se pamti što je doživio Belgijac Thierry Neuville, koji se jučer zabio u drvo na ‘brzincu’ u Gorskom kotaru i time je morao završiti svoj nastup u Hrvatskoj.

Belgijac je bio do tada vodeći, a nakon njegove nesreće vodstvo je preuzeo Evans koji je danas proslavio pobjedu.

🏆 W I N N E R S 🏆

It's been 18 months in the making – Elfyn Evans and Scott Martin have finally secured victory!

Read more 👉 🔗https://t.co/Evj5xjGTZu#WRC #WRCLive #CroatiaRally pic.twitter.com/yVBBTdjpb2

— World Rally Championship (@OfficialWRC) April 23, 2023