BRIGE NESTALE U DVIJE MINUTE: Barcelona se raspucala nakon poraza

Autor: I.K.

Nakon poraza od Seville u prvoj utakmici polufinala Kupa kralja sredinom tjedna, Barcelona se vratila pobjedama s 5:1 protiv Alavesa kod kuće u u 23. kolu španjolske Primere.

Utakmica je bila otvorena do završnice, no onda su je u samo dvije minute riješili golovi Trincaa (74′) i Lionela Messija (75′) kojima je Barca otišla do 4:1. Do kraja susreta zabio je i Junior Firpo (80′).

Prije toga, Trincao i Messi bili su strijelci i u prvom poluvremenu, kada su domaće odveli do vodstva od 2:0. Neizvjesnost je vratio Luis Rioja, koji je u 57. minuti smanjio na 2:1, no Alaves nije ostao u igri do kraja.

Barca je s ovom pobjedom sada bodovno poravnata s Realom, ali momčad Ronalda Koemana je korak ispred, na drugom mjestu, zbog bolje gol-razlike.

Montpellier je u posljednjoj subotnjoj utakmici 25. kola francuske Ligue 1 iznenadio s gostujućih 2:1 protiv Lyona. Teji Savanier (20′) i Elye Wahi (65′) zabili su za pobjedničku momčad, a jedini Lyonov strijelac bio je Lucas Paqueta (45’+1).

Lyon je porazom ostao na trećem mjestu, s dva boda zaostatka za vodećim PSG-om i drugoplasiranim Lilleom, koji imaju po 54 boda. Lille je s utakmicom manje.

Brighton i Aston Villa su na kraju subotnjem programa u engleskom Premiershipu odigrali 0:0. Nakon tog remija u 24. kolu, Brighton je 15., a Aston Villa nalazi se na osmoj poziciji.