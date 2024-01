Brekalo je novi igrač Dinama, otkriveni financijski detalji posla

Josip Brekalo novi je igrač zagrebačkog Dinama. Tvrdi tako pouzdani insajder Fabrizio Romano navodeći kako je postignut dogovor na relaciji između Dinama i Fiorentine oko transfera.

Otkrio je Romano i financijske detalje posla. “Sve je gotovo. 100.000 eura za posudbu, 100.000 eura u slučaju da Dinamo bude prvak, 200.000 eura u slučaju da Dinamo uđe u skupine Lige prvaka”, napisao je talijanski novinar.

Čini se da je na ovaj način okončala trakavica oko Brekalovog povratka na Maksimir koja se po medijima povlači već tjednima. Čeka se tek da vijest službeno potvrde sami klubovi, bilo Dinamo bilo Fiorentina.

🇭🇷 Josip Brekalo completes his move to Dinamo Zagreb from Fiorentina today, it’s all done.

€100k loan fee, €100k in case Dinamo wins the league, €200k in case Dinamo access to UCL group stages. pic.twitter.com/QqOH8XOEDM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024