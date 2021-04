BRAVO ZA HRVATSKOG BORCA: Nekad je spašavao ljude iz ledenog mora, danas lomi protivnike u sjajnom nizu!

Goran Reljić, 37-godišnji hrvatski borac iz Zadra, proslavio je jubilarnu 20. pobjedu u profesionalnoj karijeri u mješovitim borilačkim vještinama. Hrvatski MMA majstor je u petak navečer na priredbi Absolute Championship Akhmat promocije u Minsku u poluteškoj kategoriji podijeljenom odlukom sudaca svladao 39-godišnjeg Brazilca Carlosa Eduarda, koji se u ranoj fazi karijere susreo i s legendarnim Jonom ‘Bonesom’ Jonesom.

Reljić je na priredbi ACA 122 proslavio svoju prvu pobjedu u toj promociji. Gledajući unatrag, sudar s brazilskim protivnikom donio mu je sveukupno peto slavlje u posljednjih šest borbi u profesionalnoj karijeri.

Iskusni hrvatski borac sada ima omjer pobjeda i poraza 20-9 na svojem putu u profesionalnim vodama u mješovitim borilačkim vještinama.

Inače, Reljić za sobom ima i jednu vrlo zanimljivu epizodu koja nije povezana s njegovom borilačkom karijerom.

Dogodila se u studenom 2008. godine, kada je borac iz Zadra iz ledenog mora izvukao dvojicu mladića koji su usred noći završili u moru u svojem automobilu. Da nije bilo Reljića koji se nije ustručavao uskočiti upomoć, možda bi se dogodila i tragedija. Spriječila ju je njegova herojska reakcija.

S obzirom na srce koje je tada pokazao, nije neobično da Reljić ide dalje i pobjeđuje kao borilački veteran. Navijat ćemo da mu novi izazovi donesu i novo veselje, poput onoga za koje se pobrinuo na priredbi u Minsku.

🇭🇷 Splt decision! Goran Reljic gets his first victory in ACA League. #ACA122 pic.twitter.com/KnjPZVTMLy

— ACAMMA (@ACA_League) April 23, 2021