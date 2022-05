BRAVO ZA ALENA BABIĆA: Satrao Poljaka, borit će se za naslov svjetskog prvaka

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naš boksač Alen Babić dosegao je i jedanaestu profesionalnu pobjedu unisto toliko mečeva, nadmašio je Poljaka Adama Balskog (16-1) u londonskoj O2 Areni za Silver naslov u bridger kategoriji prema verziji Svjetskog boksačkog vijeća (WBC). Tako je naš Babić dobio priliku izazvati svjetskog prvaka u bridger kategoriji (do 102 kg), Kolumbijca Oscara Rivasa.

A meč protiv poljskog boksača je bio sve samo ne lagan.

Naš Babić se brzo, već u prvoj rundu našao na podu nakon dobrog udarca žestokog poljskog borca. Uspio se sabrati i ne biti podređen. Ali, je teško dolazio do prigode dvoboj rješiti jednim udarcem. Poljak se odlično postavljao i branio, ali i prijetio.

Borba se kroz sljedeće runde smirila…

U petoj i šestoj rundi Babić je počeo opasnije nasrtati, ali vješt Poljak i dalje je dobro eskivirao udarce. Meč se odužio…

Pitanje je samo bilo je li Babićeva dominacija iza treće runde bila dovoljna sucima da se odluče za našeg borca, nakon što je u prvoj rundi bio na tlu.

U osmoj rundi Babić je krenuo iz sve snage, Poljak se jedva održao na nogama.

U devetoj, pak, rundi Poljak je nakon zvona koje je označilo kraj runde dobro uzdrmao Banića. No, Poljak je zbog toga bio kažnjen oduzimanjem jednog boda.

U zadnjoj rundi Balski je krenuo na potpuni rizik, svjestan da će suci zacijelo za pobjednika izabrati Babića. Naš je boksač sve izdržao.

I suci su donijeli pravednu odluku. Bravo za Babića.