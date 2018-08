BRAVO, BRAVO, BRAVO Prkačin u finalu EP srušio Španjolce u zadnjoj sekundi

U dramatičnoj utakmici naši mladi košarkaši tukli favoriziranog suparnika

Uspjeh je to koji mora veseliti i koji se mora poštovati. Dakle, kadetska jrvatska reprezentacija, igrači do 16 godina, prvak je Europe, senzacionalne partije s kojima su naši mladi košrkaši stigli do finala zaokružene su impresivnim nastupom u finalu protiv favorizirane Španjolske…

Hrvatska je u finalu u Novom Sadu pobijedila Španjolsku u neizvjesnoj i dramatičnoj završnici sa 71-70 (41-34). Najviše koševa postigao je Boris Tišma 24 (šut 8/9), dok je Roko Prkačin ubacio 18 te posljednji poen za Hrvatsku.

Pet sekundi prije kraja Španjolci su pogodili tricu za 70-69. No, nakon toga je loptu uzeo Prkačin i leđima okrenut košu Hrvatskoj donio pobjedu. On je proglašen i MVP igračem turnira-

Ovo je četvrto kadetsko zlato Hrvatske u povijesti. Naši mladi košarkaši odmah nakon utakmice primili su medalje. Nadamo se da će ova genercija vratiti hrvatsku košarku na stre staze slave.