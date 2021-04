BRAT NOVAKA ĐOKOVIĆA OTVORIO DUŠU: “Bio sam opsjednut njime želio sam raditi iste stvari’

Autor: G.I.Š.

Marko Đoković ima životnu priču koja zorno pokazuje kako biti brat svjetskog broja 1 u tenisu nije nimalo lak posao, ponajprije ako se i vi bavite istim.

O bolnim trenucima svog života Marko je otvorio dušu španjolskom “El Mundo”, koju je započeo osobnim priznanjem:

“Ni najmanje nisam bio sramežljiv na teniskom terenu, ali izvan terena volim biti malo povučen, da budem iskren.”

Život posvetio tenisu

Živeći godinama u Marbelli, gdje je radio s Pepeom Imazom na teniskoj akademiji Pente Romano, srednji sin Diane i Srđana Đokovića proveo je pola svog života (ove će godine napuniti 30 godina) putujući svijetom s reketom.









“Kad sam imao 14 godina, otac mi je ponudio izbor – učiti ili igrati tenis. Odabrao sam ovo drugo i tako sam otišao u Valenciju, na akademiju, a zatim sam se vratio u Srbiju na nekoliko mjeseci, a onda se nastanio u Njemačkoj”, pa nastavlja:

“Posvećivanje tenisu, kao i bilo kojem drugom sportu, zahtijeva puno odricanja. Morate se odreći mnogih stvari da biste se usredotočili na ono što se događa na terenu. Oni koji mogu trenirati u svojim domovinama prilično su sretni, ali drugi, poput mene, moraju vrlo rano napustiti obitelj i prijatelje kako bi proveli život putujući sami s jednog mjesta na drugo, po cijelom planetu. To je, bez sumnje, loša strana. Ali, s druge strane, upoznajete mnoštvo prekrasnih lokacija i mnogo divnih ljudi ‘.

Opsjednutost bratom









“Jako sam patio jer sam svu svoju sreću ugradio u san o postizanju uspjeha na terenu, a on nije došao. Da stvar bude gora, uz sebe sam imao osobu koja je to učinila, mog brata Novaka i bio sam opsjednut raditi iste stvari. Međutim, rezultati nisu došli i svakim sam danom bio sve nesretniji. Možete čak reći da sam izgubio život”, i dodao gotovo bez daha:

“Nisam više mogao izdržati. Bio sam u vrlo lošem stanju ali nisam si dopustio da to izrazim, jer nisam htio da drugi misle kako sam slab. To je, nažalost, vrlo često. Mnogi ljudi koji pate emocionalno kriju se zato što se srame zbog toga ‘.

Iskazi boli na terenu

‘Trudio sam se, trudio se, sakriti osjećaje dok nisam izašao na teren, a onda su sva ta patnja, bol i bijes izletjeli. Tamo ne možete ništa sakriti. Što si u životu – vidi se na teniskom terenu. Zbog toga tenisači, čak i kad ljudi to ne vole vidjeti, prosvjeduju na terenu ili razbijaju reket, to čine jer to nose u sebi “, rekao je brat Novaka Đokovića.