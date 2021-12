BOŽIĆ IZ PAKLA: Pokušao ubiti roditelje na božićno jutro

Šokantne vijesti došle su iz Amerike, gdje je poznati bodybuilder 29-godišnji Dino Tomassetti uhićen zbog pokušaja ubojstva vlastitih roditelja u njihovom domu na Long Islandu na Božićno jutro.

Rocco i Vincenca Marsicano-Tomassetti, pronađeni su u njihovom domu na Božićnu večer, a oboje su pronađeni u teškom stanju. Rocca Tomassettija policija je pronašla s prostrjelnom ranom na leđima, dok je njegova supruga pronađena s ranom na glavi.

Nešto kasnije uhićen je njihov sin Dino Tomassetti, kao glavni osumnjičeni za pokušaj dvostrukog ubojstva.

Svađa oko “beneficija”

Kako su prenijeli američki mediji, radi se o vrlo bogatoj obitelji, a do svađe je između oca i sina došlo je zbog toga što je Rocco optuživao Dinu kako je lijen, te mu je želio oduzeti određene “beneficije”, nakon čega je ovaj poludio, te je pucao u oca i majku.

Iako je Dino pobjegao s mjesta događaja, vidjeli su ga mnogi susjedi koji su i čuli pucnjavu i alarmirali policiju, pa je osobni trener ubrzo pronađen i čeka ga suđenje.

Supružnici Tomassetti trenutno su na liječenju u bolnici i očekuje se kako će oboje preživjeti.

Brooklyn personal trainer and bodybuilder Dino Tomassetti allegedly shot his father in the back and his mother in the head at their $3.5 million Hewlett Harbor home on Christmas day. https://t.co/Fz7hFNnkBi









— The Daily Beast (@thedailybeast) December 28, 2021