‘BOŽE, SPASI NAROD SVOJ’ Tužan vapaj srpskog asa, javila se i superzvijezda: ‘Ako netko nije dobro…’

Novi tragični pohod vatrenim oružjem s ljudskim žrtvama potresao je Srbiju, u tijeku događaja koje pratimo, a dok se počinitelja nastoji uhvatiti i dok se sagledava koliko je stradalih ljudi, reakcije na užas koji potresa naše istočne susjede stižu i sa sportske scene.

Dok je noć još bila mlada, a nova tragedija je tek odjeknula, svoju reakciju koja približava užas i bol imao je Vladimir Stojković, nekadašnji reprezentativni golman Srbije, 39-godišnjak koji u klupskoj karijeri sada brani u Saudijskoj Arabiji u dresu Al-Fayhe.

Ovaj srpski as s gola imao je tužan vapaj u svojim pričama na Instagramu, zazivajući božju pomoć.

“Bože, spasi narod svoj”, bila je Stojkovićeva poruka na ćirilici koju je podijelio u noći u kojoj je odjeknula nova tragedija u Srbiji.

Nova bol pogodila je cijelu zemlju, a još traje i tuga zbog pohoda 14-godišnjaka s vatrenim oružjem u Beogradu, ranije ovog tjedna u tamošnjoj Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.

Tugu zbog gubitka ljudskih života u toj pucnjavi istaknula je srpska sportska superzvijezda, košarkaški majstor Nikola Jokić, koji je u dresu svojih Denver Nuggetsa trenutno u akciji u doigravanju u NBA ligi.

“Ne sjećam se da se to dogodilo u Srbiji, jako mi je žao zbog svega što obitelji prolaze. Ne želiš za takve stvari čuti”, rekao je Jokić pred novinarima.

“Kada to pogodi tebi bliske, onda to i udara bliže”, dodao je.

“Ljudi, djeca, svi imaju probleme. Moramo o svima brinuti. Ako netko nije dobro, treba ga pitati što prolazi, vidjeti je li u redu ili nije”, zaključio je veliki srpski košarkaš.

Nikola Jokić shares his thoughts on the school shooting in Belgrade.

“It’s something that I don’t remember it happening in Serbia and I’m really sorry about it.” pic.twitter.com/zb20gS0jUX

— Katy Winge (@katywinge) May 4, 2023