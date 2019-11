BOŽE SAČUVAJ: Finale Lige Prvaka će premjestiti u Ameriku?

Kako je javila američka web kompanija The Morning Consult, UEFA razmatra opciju održavanja finala Lige prvaka u New Yorku. Odluka još nije konačna i tek je u procesu razmatranja, ali definitivno postoji i više nego očita namjera.

SOCCER SCOOP: UEFA is eyeing New York as the host market for the 2024 Champions League Final. If it happens, it’ll be the first time the event is held outside of Europe.

— Alex M. Silverman🏒 (@AlexMSilverman) November 8, 2019