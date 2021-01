BOYSI SPASILI UNESREĆENOG U PETRINJI! ‘Zadužili ste jednu majku za cijeli život’

Brojne navijačke skupine pohrlile su prema Baniji nakon katastrofalnog potresa, koji je pogodio tamošnje gradove i mjesta, a među prvima u ispomoći pojavili su se Bad Blue Boysi.

Tijekom čišćenja ruševina morali su se baciti u akciju spašavanja nakon nesreće koja, srećom, nije završila pogubno.

Zbog pravovremeno reakcije navijačima se na Facebooku zahvalila Alma Šimić s područje Petrinje čiji je sin pao s krova.

“Kao prvo veliko HVALA svima vama vrijednim dečkima! Ja sam mama djeteta koje ste jučer spasili u Petrinji. Ne znam tko je od vas to bio jer sam za to vrijeme zapela u koloni ispred Petrinje. Moj sin je pao krpajući krov na našoj kući na adresi Artura Turkulina 37b gdje ste vi čistili lopatama šutu, zvao je u pomoć i vi ste mu pomogli i pozvali Hitnu. Jedan od vas mi se javio na sinov mobitel ali ne znam koji. Želja mi je znati tko je od vas divnih ljudi zadužio jednu majku za cijeli život. Spasili ste mi sina, počistili ulicu, počistili okolo kuće! Vi ste anđeli Božji, javite mi se da znam tko mi je sina spasio molim vas!

Do neba zahvalna majka iz Petrinje”