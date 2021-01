BOYSI OGORČENI POLICIJOM U VUKOVARU: “Dosta nam je specijalnog tretmana navijača kluba iz susjedne zemlje!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Veliki potres u Sisku, Petrinji i okolici šokirao je cijelu Hrvatsku, a ekspresna pomoć unesrećenima stigla je iz svih dijelova zemlje. U akciju pomoći unesrećenim građana uključile su se i navijačke grupe Bad Blue Boysi, Torcida i Armada između ostalih, koji nisu dugo čekali da su ekspresno reagirali. Navijači zagrebačkog Dinama na mjestu elementarne nepogode pojavilisu se praktički u sat vremena, koliko i treba od Zagreba do Banovine. No, to ne znači da ova navijačka grupa nema svojih problema, unatoč njihovoj požrtvovnosti i domoljublju.

Naime, očito se nekim članovima ove navijačke skupine nešto gadno dogodilo u Vukovaru. Bad Blue Boys su izdali i priopćenje u kojem upozoravaju na nasilje prema svojim članovima u Vukovaru. Priopćenje izdajemo u cijelosti, nije dugačko, ali je jasno.

“Želimo još jednom skrenuti pozornost na specijalni tretman dijela PU vukovarsko-srijemske prema našim pripadnicima s područja Vukovara i OPET upozoriti na redovno, učestalo kršenje policijskih ovlasti u postupanju prema Bad Blue Boysima.

Nakon što je pokušao prebiti navijača u prostorijama policijske postaje u Vukovaru, policijski inspektor, inače simpatizer jednog kluba iz susjedne zemlje, kazneno je prijavio dvojicu naših pripadnika za napad na službenu osobu. Nije prvi put da se na ovakve načine liječe kompleksi prema našoj braći iz Vukovara, ali sve ima svoje granice.

Zbog događaja koji su odraz vukovarske svakodnevice, prisiljeni smo na svaki mogući način zaštiti naše pripadnike od ovakvog “provođenja zakona” i maltretiranja vukovarskih navijača od strane pojedinih djelatnika vukovarske policije”.