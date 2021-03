BOYSI MIJENJAJU DATUM ROĐENDANA: Slavili na krivi datum zbog velike bakljade

Autor: F.F

Bad Blue Boysi su službeno objavili kako rođendan više neće slaviti na današnji dan, nego će ga pomaknuti pet mjeseci kasnije. Naime, BBB su rođendan obilježavali 17. ožujka, a novi datum trebao bi biti 17. kolovoz.

Neformalno BBB postoji i dulje, ali se 1986. godina uzima kao prva u postojanju navijačke skupine. Godinama rođendan slave 17. ožujka, a čini se je do toga došlo zbog velike bakljade! Oni su 1991. na utakmici protiv Partizana proslavili pet godina postojanja uz veliku bakljadu, a čini se kako je obljetnica upravo te utakmice kasnije postala i rođendan BBB-a. No, čini se da će to napokon biti ispravljeno.

Bad Blue Boysi su svoje ime dobili u Splitu i to na utakmici protiv Hajduka. Postoji nekoliko anegdota koji govore o nastanku imena, no jedno je sigurno, to se dogodilo 17. kolovoza 1986., kada je Dinamo neočekivano slavio protiv Hajduka 4:0. Dinamo se tada nalazio u prijelaznom razdoblju nakon što su najbolji igrači napustili klub. Čak je i legendarni Smoje prije utakmice rekao: “J*beš dobiti ovakav Dinamo!” Sve do te utakmice, Dinamo nije imao službeno ime za navijače koji su ga pratili diljem Jugoslavije.”