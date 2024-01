Bosanci doživjeli težak šamar, Hrvat odlukom sve neugodno iznenadio: ‘Užas, skandal, katastrofa’

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine željet će čim prije zaboraviti nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Danas su izgubili od Gruzije 22:19, što znači da su natjecanje završili s tri poraza u isto toliko utakmica.

“Užasno, skandalozno, katastrofalno izdanje BiH rukometaša na EURU”, piše sportsport.ba. Gruzija je tako na debitantskoj kontinentalnoj smotri upravo protiv BiH stigla do prve pobjede, dok je Bosna bez trijumfa u devet utakmica raspoređenih na tri velika natjecanja.

BiH je prvo poražena od Švedske s devet golova razlike, potom su sa 16 golova razlike izgubili od Nizozemske, a na kraju je uslijedio udarac protiv Gruzije za momčad koju s izborničke klupe vodi legendarni bivši hrvatski reprezentativac Irfan Smajlagić.

This happened with the score 20-19 to Georgia with 2 minutes left!

