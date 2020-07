BORNIN RETERN KYRGIOSU! Nije se dugo čekalo na odgovor

Kada krena prepucavanje preko portala samo možemo čekati kada će netko ispaliti neku provokaciju i pokrenuti lavinu…

Tako ni Borna nije mogao prešutjeti nakon što mu je Australac Kyrgiosu srijedu priuštio nekoliko uvreda, između ostalog kako ima “kamenje u glavi” i da mu je “intelektualna razine jednaka nuli”.

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much 🍷🍷?

