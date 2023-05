BORNA ĆORIĆ PAO U POLUFINALU MADRIDA! Alcazar je bio previsoka prepreka

Borna Ćorić nažalost nije uspio plasirati se u finale ATP Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je u polufinalu izgubio od prvog nositelja Španjolca Carlosa Alcaraza s 2:0 u setovima

Mladi Alcaraz je tako u prvom međusobnom susretu protiv Ćorića stigao do njegove pobjede nakon sat i 40 minuta igre, a po setovima bilo je 6:4 i 6:3 za Španjolca.

U prvom setu Carlosu Alcazaru bio je dovoljan samo jedan break, kada je 19-godišnji Španjolac u petoj igri uzeo servis našem tenisaču i potom mirno odigrao do kraja seta.

