Borna Ćorić autoritativno u 2. kolo US Opena; čeka ga Bugarin Dimitrov

Autor: Dnevno

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić sigurno se i autoritativno plasirao u 2. kolo US Opena. Za nešto manje od dva sata igre svladao je Rusa Evgenyja Donskoya sa 7:6, 6:3 i 6:0.

U prvom setu bilo je najviše borbe, nije bilo breaka pa se otišlo u tie-break. Borna tamo nije najbolje krenuo, Donkoy je vodio 4:1 i imao je set-loptu koju je Ćorić spasio i na kraju set dobio s 9:7 u odlučujućoj igri.

U drugom setu Borna je oduzeo protivniku servis kod 4:3 dok se Rus u trećem setu potpuno raspao, pa ga je Ćorić počastio teniskim biciklom i ostavio bez osvojenog gema u setu.

Protivnik Ćoriću u 2. kolu je Bugarin Grigor Dimitrov, bivši treći igrač svijeta, a danas tek 78., koji iza sebe ima očajnu sezonu.

No naravno da, kad ima svoj dan, može pobijediti svakoga. Najbolje je to osjetio Marin Čilić kojeg je upravo Dimitrov zaustavio u 2. kolu ovogodišnjega Roland Garossa.

🇭🇷 @borna_coric will face Grigor Dimitrov in the @usopen second round. 🔥 #USOpen

— ATP Tour (@ATP_Tour) 26 August 2019