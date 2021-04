BORIS JOHNSON ČESTITAO SVOJIMA, CIJELA MOMČAD NA STRANI NAVIJAČA: Superliga sa sve manje prijatelja, pušta na sve strane

Vijesti da Chelsea i Manchester City odustaju od nove europske Superlige razveselile su njihove navijače i mnoge druge protivnike tog natjecanja za bogate i moćne. Među tim protivnicima, svoju riječ ima i britanski premijer Boris Johnson, koji je pohvalio dva engleska kluba na odluci da izvedu zaokret i ne uđu u Superligu.

Uz malu ogradu da još uvijek čeka potvrdu, Johnson je na Twitteru čestitao Chelseaju i Man Cityju što su promijenili stav i neće u novo natjecanje.

Britanski premijer dodao je kako se nada da će primjer dva engleska kluba slijediti i drugi.

The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it.

I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead.









— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 20, 2021