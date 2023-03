‘BORIO SAM SE PROTIV DOPINGIRANOG, OSJETIO SAM NADLJUDSKU SNAGU’! Poznati hrvatski borac otkriva: ‘Čudan je to bio osjećaj, misliš da mu je glava pukla, a on…’

Autor: Gordan Ivan Šojat

Svaki sportaš nakon profesionalne karijere prolazi kroz jedan specifičan period tranzicije u normalan život, a onda u njemu pronađe nešto što ga ispunjava i daje mu nove poticaje za dalje.

Tako je i naš proslavljeni MMA borac Igor Pokrajac spojio svoju strast prema brzinama i auto moto sportu, sa našim poznatim pjevačem Sandijem te se dvojac odlučio okušati u Rallyu Karlovac sa Sandijem kao vozačem i Igorom kao suvozačem.

Zanimalo nas je kako je došlo do njihove suradnje, ali i kako vrijeme u dnevnoj rutini provodi Igor Pokrajac i koliko mu je teško bilo naviknuti se na ‘normalan’ život.





Strah kad ulazi u ring

Kako si se upustio u rally avanturu sa Sandijem?

“Sandi i ja smo već dugo godina prijatelji, živimo jedan blizu drugog i dijelimo strast prema motorima i oktanskom sportu čak smo zajedno išli na jedan rally dolje u Poreč kad je moj šogor vozio koji je inače rally vozač Ivan Filipec. Sandi i ja zajedno išli i vozili neke diskove i često smo pričali o tome. Njemu je izašla prilika da vozi Karlovac, a vozio je prije rally i onda kako je njegova suvozačica otišla nekom drugom pitao me da li bi mi pomogao kao suvozač i ja sam pristao.”, rekao je Igor za Dnevno.hr.

Kako se uopće pripremaš za to, jesi li prije bio suvozač, čitao mapu?

“Imam dosta iskustva u tome, napravio sam jedan brzi tečaj sa Bitermanom i sa svojim šogorom, napravili smo i par treninga zajedno, tako da nije problem.”, izjavio je.

Kako Sandi vozi, ipak se prepuštaš njemu u ruke?

“Nisam se još vozio natjecateljski s njim, vidjet ćemo kada bude vožnja, mislim znam da je vozio par rallya, na nekima ima dobre rezultate, vjerujem u statistiku i rezultate.”, kaže.









Bi li ti vozio i kako ste došli do auta?

“Pa sad kad dobijemo auto na trening malo ću ga provozati, a Sandi je našao neke sponzore, vozit ćemo Suzuki Swift Sport, znam da ima dosta konja i idemo se zabaviti.”

Možeš li usporediti uzbuđenje izlaska u ring i na stazu?









“Imam uzbuđenje naravno, naročito kada ne možeš utjecati, puno je lakše kada imaš volan, ali ovako barem znaš gdje ćeš skrenuti, kažeš lijevo trojka i barem znaš gdje ideš, ako kažeš krivo onda ćeš završit u…”

Kao MMA borac je li ti čudno predat se u tuđe ruke?

“To je isto kada se prepustiš treneru koji ti određuje taktiku za nekog borca, svaki sport je drugačiji. Prvi put ću biti u ulozi suvozača, ali sam se dosta puta provozao sa par budala hahah. Vozio sam se i s pravim rally vozačem i samo mogu reći, gušt. Prvi put kad sam se sjeo u rally auto, tada je moj šogor vozio onaj Ford Cosworth, ozbiljan auto, tako da imam par kilometara.”

Tvoj MMA dio života je iza tebe u potpunosti?

“Da ja sam se borio RKO Top Teamu kojeg je osnova i dan danas vodi Dražen Forgač, zajedno smo trenirali, on ima puno trenera, a ja sam se vratio poslu kojeg sam imao, kako sam završio Ekonomsku školu sestra i ja smo preuzeli obiteljski posao za računovodstvo i financije.”

Jednom si se borio protiv dopingiranog borca, kakav je to osjećaj?

“Osjećaj je kao…znaš kada pišeš na pisaćoj mašini i onda kada vratiš onaj gore…e tako sam ja imao osjećaj da on mene vraća cijelo vrijeme. Osjetio sam nadljudsku snagu, nisam si mogao objasniti kako sam izgubio od takvog borca od kojeg sam bolje kotirao, od kojeg sam bio bolji i kondicijski i tehnički…ma bio je abnormalno jak. A s druge strane takvim sam ga desnim direktom pogodio da sam mislio da mu je glava pukla po pola, a čovjek ništa.”, dodao je.

Je li te ikad bilo stvarno strah kada s ulazio u ring?

“Da, svaki put. To je adrenalin i to je jedna vrsta straha. Ali strah je dobar, onda su ti osjetila bolje rade, puno si koncentriraniji. Ma strah je dobar.”

Kad sad gledaš unazad, je li bi opet krenuo u MMA i bi li preporučio onima koje to zanima da se bave s tim sportom?

“Da bi. Ja sam tvrdoglav i kada si nešto zacrtam idem do kraja. Pogotovo sada kada je sve dostupno, način kadrova, treninga, priprema, sve je puno bolje nego kada sam ja kretao, sad bi uživao o puno stvari ne bi trebao voditi brigu nego bi samo trenirao. Svakome bi preporučio da se time bavi ako ima želju, danas je to puno jednostavnije nego kao kad sam ja počinjao, sve je organiziranije.”, izjavio je.

Koji je po tebi najbolji borac svih vremena?

“Ja to ne bi tako tipizirao, svaka era donosi svoje, Muhamed Ali je bio je najbolji u svoje vrijeme pa Tyson, tako i u slobodnoj borbi ja neću reći najbolji svih vremena, svako vrijeme nosi svoje, tako je bio i Minotaur, tako je bio i Mirko, tako je bio i Fedor i Valasquez…”

Kako vidiš borbu između Jona Jonesa i Mirka Miočića?

“Treba odati veliko priznanje Jonesu jer on i samo on drži Miočića na životu, zato je prešao u tešku kategoriju i uvijek je isticao Miočića kao najvećeg da želi s njim borbu kako bi imao najveći ostavštinu. Imati će problema Jones sa Stipom, ali i Miočić s Jonom, obojica su dobri udarači, najveći problem za Stipu je ta distanca koju Jones ima.”, kaže nam.

Tisi preferirao parter ili stand-up borbu?

“Ja dolazim iz hrvanja pa sam na početku volio kontakt, ali sam morao savladati sve oblike borbe pa sam tako na kraju volio onu otvorenu pravu tuču.”, dodaje Pokrajac.

Nakon karijere koliko ti je trebalo da se vratiš u normalan život?

“Meni je trebalo dvije godine. Bio sam u teškoj depresiji, jer kada sam se vratio nakon ozljede u borbu sam sam vidio kako nije to to i onda sam prestao i teško mi je palo. Izvukao sam se tako da sam pričao sam sa sobom, to je najbolje. Nitko mi nije mogao objasniti, nitko mi nije mogao dati dobar savjet, kao što sam mogao ja sam sebi u toj situaciji. Sad sam na čisto s tim, ali sam si rekao da neću ići u dvoranu.”, iskren je Igor.

Planovi za budućnost osim rallya?

“Sve ono normalno, obitelj, žena, djeca, posao, da imam više slobodnog vremena vjerojatno bi se upustio u neke stvari koje mi još čine neki izazov koje bi želio napraviti, ali jednostavno nemam vremena. Veliki sam ljubitelj motora, imam Super Dukea, ali nemam vremena se vozit, otišao bi u Alpe na serpentine malo, htio bi proći cijelu Hrvatsku, cijelu bivšu Yugu, htio bi s biciklom otići 100-200 kilometara…”, zaključio je Igor.