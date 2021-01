BORILAČKI SVIJET ĆE SE OPET ZATRESTI: Dana White otkrio detalje razgovora s Khabibom! Vraća li se prvak u ring?

Predsjednik UFC-a Dana White otkrio je večeras detalje sastanka sa Khabibom Nurmagomedovom. Iako se umirovio prošle godine 29. pobjede u karijeri i time pokirao borilačku javnost pojavila se mogućnost njegova povratka u ring.

White je s prvakom lake kategorije jučer u Abu Dhabiju obavio razgovore, a na kraju ga ipak nije još uvijek uspio nagovoriti Khabiba da se vrati i dalje bude u ringu.

“The Eagle” je ipak najavio kako će uzeti vremena i razmisliti o svemu, te da će donijeti odluku nakon što vidi što pogleda što će se će se dogoditi u borbi Conora McGregora i Dustina Poiriera, te Dana Hookera i Michaela Chandlera.

The #UFC257 stakes have been raised! 👀@DanaWhite gives us an update on @TeamKhabib‘s fighting status. pic.twitter.com/FFC2GNeIUY

