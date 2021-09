ZVIJEZDA UFC-a OPET U SREDIŠTU SKANDALA; Ovaj put nastradao partner Megan Fox!

‘Zločesti dečko’ UFC-a, Conor McGregor opet se našao usred skandala. Naime, Irac se na dodjeli MTV-jevih nagrada sukobio s Machine Gun Kellyjem koji je u vezi s Megan Fox.

Izgleda da je sve počelo kada su pozirali na crvenom tepihu. Nepoznanica je kako je došlo do svađe, no pretpostavlja se da je reper odbio slikanje s McGregorom. Irčevi zastupnici su pak demantirali ove glasine.

Why is Conor trying to fight Machine Gun Kelly at the VMA awards. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/MoN9qa9guU

— Jason Williams (@jasoneg33) September 13, 2021