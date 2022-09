ZVIJEZDA POPULARNE SERIJE IZNENADILA MNOGE: Poznati glumac slavio na jakom turniru

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Mnogi glumci su zaljubljenici u sport, ali malo tko od njih se okuša u jednom od njih. Tom Hardy nije takav. Zaljubio se u jiu-jitsu i nakon što je osvojio dva humanitarna turnira nedavno je osvojio i svoj prvi amaterski turnir.

Glumac poznat po ulogama u: mnoštvu uspješnih filmova kao što su ‘Venom‘ i ‘Vitez tame‘, zatim i u seriji ‘Peaky Blinders‘, tako je osim glume pronašao novu strast.

Brazilski jiu-jitsu Hardy je otkrio 2011. godine kada se pripremao za ulogu u filmu ‘Ratnik‘, te je rekao da mu se toliko svidjelo da je nastavio trenirati sve do danas.





Iznenadio sudionike

‘Prepoznao sam ga istog trena, svi znaju tko je Tom Hardy, zar ne? Bio sam jako šokiran, a on je rekao da zaboravim da je to on i da radim onako kako bih i inače to radio.’ rekao je jedan od protivnika poznatog glumca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝗧𝗮𝗽𝗲𝗱 𝗙𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 (@taped_fingers)

Hardy je došao do zlata u svojoj kategoriji bez ijednog poraza, a u brazilskom jiu jitsuu posjeduje plavi pojas tako da ima još prostora za napredak.