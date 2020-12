ŽELJKO MAVROVIĆ SPREMAN NA POVRATAK: ‘Ako Lewis ima nedovršenog posla s Boweom, imam i ja s njim’

Veliki povratci su opet u modi pa je tako tijekom meča između Tysona i Roy Jones Jr. sukomentator Željko Mavrović par puta osjetio veliku potrebu vratiti se u ring a to se moglo čuti iz strasti kojom je komentirao borbu.

Željko je generacija pomenutih velikana teške kategorije a njegov meč s Lewisom u kojem je otišao do kraja, i bio je ravnopravan s tada svjetskim prvakom, jedan je od antologijskih mečeva hrvatskog boksa.

Na žalost Mavrović je tada bio blizu ali je izgubio jednoglasnom odlukom sudaca no kako se čini, nakon Lewisove najave povratka, mogao bi ponovno u ring a Željko bi rado ukrstio rukavice sa starim dužnikom.

“Ako Lewis ima nedovršenog posla s Boweom, imam i ja s njim. On nije upoznat s problemima koje sam tada imao, koliko sam griješio na pripremama, sve preuveličavao, posvetio se zdravlju i makrobiotici, što me na kraju koštalo. Danas bih se vrlo rado borio s njim, mislim da bi naša publika to željela ponovno vidjeti i da se sjeća sedme runde. Pa eto, ako netko od njih prije međusobne borbe treba ‘polufinale’, ja se nudim da ga odigram”, rekao je Mavrović pa nastavio,

“U dvorani sam, treniram s nizom ljudi koji imaju potrebu za boksom, u solidnoj sam rekreativnoj formi iz koje se lako može ući u ritam za pripreme i mečeve. Idućih deset godina sam na raspolaganju.”

“Šaka sa Srednjaka” se tako prisjetio meča s Lewisom i pogreške u prelasku na makrobiotičku prehranu.

“Odboksao sam solidno, tužan sam što sam izgubio, ali najviše žalim što sam griješio u pripremama. Kao ribar koji je prvi put uhvatio veliku ribu u životu, poletio sam prema najboljem na svijetu. Nije mi žao što sam njega odabrao, ali mi je žao što se nisam bolje pripremio. Makrobiotika je sjajna za balans organizma, za zdrav život, za niz stvari koje ljudski život čine ljudskim, ali jednostavno nije spojiva s profesionalnim boksom”, objasnio je Mavrović.

Mi moramo priznati kako bi bilo sjajno vidjeti poznatu irokezicu ponovno u ringu ali ovoga puta s prehranom koja bi mu osigurala tu dodatnu snagu i eksplozivnost koja mu je nedostajala prije mnogo godina.