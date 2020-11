ZAŠTO BRITANCI TOLIKO OBOŽAVAJU OVOG HRVATA? Odgovor nudi čovjek koji ga itekako dobro poznaje

Hrvatski boksač Alen Babić u subotu je u trećoj rundi nokautirao Toma Littlea i tako stigao do šeste pobjede u karijeri.

Stigao je ‘Savage’ na impresivan način do pobjede, nasrnuo na protivnika od prve minute, a ponosan na svog ‘pulena’ bio je i njegov trener Leonard Pijetraj.

“Svi se boksači vole boriti često, ali ne dobivaju baš svi tako često priliku. A Babić se tako često bori baš zato što ga publika voli, što je atraktivan, i stoga zanimljiv svima”, rekao je Pijetraj, prenosi Fightsite.hr, pa nastavlja:

“Ono što on kaže to i napravi. On kada kaže da će nekoga razbiti onda on uđe u ring i to napravi. To nisu samo priče, to nije samo trash talk. Zato ga evo Britanci ovdje obožavaju. I strašno je tražen.”

“Zato je sljedeća borba već zakazana za 30. siječnja, iako još ne znamo točno protivnika. Little je izjavljivao da nikada nije bio spremniji, skinuo je čak 10 kilograma i bio je odlučan pobijediti, jer mu je to bila prilika vratiti se na veliku scenu, ali ga je Babić razbio. Babić vraća boks tamo gdje mu je mjesto. Nažalost nije bilo publike, jer je u Londonu totalni lockdown.”