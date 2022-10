VODITELJ TOTALNO POLUDIO: Usred emisije izjavio kako je pjevač oralno zadovoljio legendarnog kikboksera

Autor: Dnevno GIŠ

Sumanuta situacija dogodila se tijekom podcasta Nizozemca Jana Roosa, koji je u jednoj njegovoj emisiji izjavio kako je nizozemski pjevač Gordon Heuckeroth oralno zadovoljavao legendarnog kikboksera Badra Harija.

Roos je to izjavio u emisiji u kojoj je gostovao Alistair Overeem, a legendarni borac ga je u nevjerici gledao dok je voditelj javno govorio i gestikulirao o tome.

Naravno takve insinuacije nisu dobro sjele marokanskom kikbokseru, kojem nisu dobro sjele riječi nizozemskog voditelja.





Prijetili mu smrću

“Nisam to trebao reći. To je nešto što sam čuo, izvor je izuzetno jak, ali ja ne vjerujem da je to istina. Žao mi je što sam tako izletio. Ne želim više o tome pričati”, rekao je Jan Roos.

Kolega iz studija, tvrdi da je Jan nakon izračenih riječi dobio brojne prijetnje smrću od Badra i njegove ekipe.

“Prijetili su mu smrću”, govori Schouten, a 45-godišnji Roos ponovo je izjavio kako nije istina ono što je rekao, uz novu ispriku Badru i njegovoj obitelji.

Badr Hari nedavno je porazom od Alistaira Overeema završio veliku karijeru, tijekom koje je Marokanac imao dosta problema sa zakonom. Bio je i iza rešetaka nekoliko mjeseci zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, no u posljednjih nekoliko godina vodi miran život u Maroku.