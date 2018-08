(VIDEO) UZNEMIRUJUĆE SNIMKE! Ponajbolji borac UFC-a zgrozio javnost ponašanjem prema beskućnicima

Prema mnogima pobjabolji MMA borac današnjice Khabib Nurmagomedov u središtu je skandala nakon što je na društvene mreže dospjela ružna snimka na kojoj maltretira beskućnike. Naime, UFC-ov prvak lake kategorije i njegov bratić Abubakar Nurmagomedov rugali su se njujorškim beskućnicima.

Riječ je o trima snimkama objavljenim na Insta-Storyju Khabiba, koje su vrlo brzo uklonjene, ali ne baš tako brzo jer su ih neki stigli spremiti i ponovo objaviti. Na njima je vidljivo kako Abubakar plaća beskućnicima da rade sklekove dok ih Khabib snima i glasno im se smije.

Na snimkama se vide dva beskućnika i čini se kako su obojicu zadirkivali.

Inače, Khabib je upravo dogovorio meč karijere protiv Conor McGregora i sada će se svaki njegov potez još više pratiti, a ovo je najbolji dokaz toga.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money… 🤔

Personally we feel it’s disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE

— The MMA Bible (@TheMMABible) 6. kolovoza 2018.