(VIDEO) UZNEMIRUJUĆE SNIMKE! Mladi borac preminuo nakon strašnih udaraca

Strašne vijesti dolaze iz Zimbabvea gdje je mladi boksač Taurai Zimunya preminuo u bolnici u ponedjeljak od posljedica meča u kojem je dan prije sudjelovao.

Nesretni mladić je u trećoj rundi primio puno jakih udaraca u glavu prije nokauta, a javnost osuđuje suca što nije na vrijeme prekinuo meč.

Zimunya je nakon nokauta prebačen u obližnju bolnicu, ali su posljedice bile pre velike i nesretni mladić je preminuo.

Pokrenuta istraga

Glavni tajnik Nacionalnog odbora za kontrolu u boksu, najavio je da će biti pokrenuta istraga o ovom slučaju, a mnogi smatraju kako je sudac morao prekinuti meč kada je Zimunya bio potpuno uzdrman.

TRAGIC: A boxer has died after a referee failed to stop a fight where he was visibly unable to continue. Taurai Zimunya, 24, was hospitalised at Parirenyatwa Hospital following the non-title bout in Borrowdale on Sunday. The boxing board said it was "shaken" by the incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v

— ZimLive (@zimlive) November 1, 2021