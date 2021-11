(VIDEO) ‘UPOZORIO’ PROTIVNIKA NA NOKAUT, A ONDA GA JE SLOŽIO! Evo kako je izgledao najluđi nokaut godine

Bellator 271 donio je pregršt dobrih borbi i poteza, a najviše će se pamtiti nokaut Romana Faralda.

Naime, 28-godišnji američki MMA borac je u prvoj rundi spektakularno nokautirao Roberta Turnquesta te pobijedio meč.

Faraldo je sada na 6-0 omjeru, za razliku od poraženog Turnquesta koji ima znatno lošiji omjer (9-8).

Još jedna zanimljivost s ove borbe je ta da je Faraldo ‘upozorio’ Turnquesta da ‘ide na pod’ tik prije nego što ga je stvarno nokautirao.

🦵💥 @RomanFaraldo delivers the knee heard ’round the world 🌎 and declares, “I’m the real f*ckin’ deal!”.

