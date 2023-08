(VIDEO) Ukrajinac kontroverzno obranio naslove: Nakon meča javio se Hrgović

Ukrajinac Oleksandr Usyk obranio je naslove profesionalnog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama WBO, WBA i IBF, kada je nokautirao Britanca Daniela Duboisa u devetoj rundi borbe, održane na rasprodanoj Tarczynski Areni u Wroclawu.

Meč u Wroclawu bio je pravi spektakl, a prije borbe Usyka, video linkom javio se i Zelenski, koji je još jednom podsjetio na strahote rata u Ukrajin.

Usyk je bio dominantan tijekom čitave borbe, u kojoj je marljivo skupljao poene i probijao gard mlađeg protivnika, da bi u devetoj rundi, nakon što je već kleknuo rundu prije, Dubois dobio udarac u bradu, nakon kojeg je sudac prekinuo meč. Situaciju pogledajte OVDJE.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk for the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles needs to happen next… pic.twitter.com/wrwjqG5dgj

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 26, 2023