(VIDEO) UFC BORAC PIJAN DIVLJAO AUTOCESTOM: Policija šokirana: ‘Alkohol se osjetio na kilometar’

Jedan od najboljih UFC boraca svih vremena, Stephan Bonnar, ugrozio je vlastiti život, ali i živote drugih ljudi kada je za volan svoj automobila sjeo pijan i krneuo prema Las Vegasu.

“Američkog psiha” zaustavila je policija i ovo mu nije prvi takav prekršaj. Inače, prijavili su ga drugi vozači, koji su vidjeli kako stalno mijenja trake i ugrožava druge ljude.

Prvo su reagirala dvojica vozača kamiona, koji su ga blokirali, a potom su se u zaustavljanje divljanja uključili i drugi vozači. Napravili su krug oko Bonnara i natjerali ga da se zaustavi. Uskoro je stigla i policija te ga privela.

Bonnar je naposljetku pušten iz zatvora uz jamčevinu od 22 tisuće dolara.

#VIDEO: New video released shows how UFC Hall of Famer was restrained while arrested over the weekend. @MahsaWho breaks it down. >> https://t.co/ss3Xtq3wgG pic.twitter.com/eV3jDBSHMU

— KTNV Action News (@KTNV) 1. studenoga 2018.