(VIDEO) ‘TI SI NAJOBIČNIJI SE*ONJA! OTKINUO BIH TI GLAVU’! Bivši prvak žestoko izvrijeđao Joshuu nakon pobjede

Britanski boksač Anthony Joshua (28) obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u četiri kategorije (WBA, IBF, WBO i IBO) nakon što je pred 80.000 gledatelja na londonskom stadionu Wembley pobijedio Rusa Aleksandra Povetkina (39) tehničkim nokautom u sedmoj rundi.

Premda je šest rundi dominirao i boksao gotovo savršeno, Povetkin ipak nije izdržao. Joshua je u sedmoj rundi nizom sjajnih udaraca dva puta rušio ruskog borca i završio priču.

Nitko do sada nije tako dominirao protiv Joshue, ali to nije bilo dovoljno. Svjetski prvak je dočekao svoju priliku i u sedmoj rundi srušio Rusa obranivši titule prvaka.

Nakon što je veći dio prve runde protekao u ispitivanju snaga, Povetkin je 20 sekundi prije kraja runde dobro uzdrmao Britanca uputivši mu tri snažna udarca. No, Joshuu je spasio gong. I u drugoj i trećoj rundi ruski boksač je ostavio bolji dojam. U četvrtoj rundi ruski borac je zaradio posjekotinu na arkadi, no peta runda je ponovo otišla na njegovu stranu. Prve čiste udarce Joshua je u seriji uspio plasirati svom suparniku tek u šestoj rundi. Sedma runda, od 12 planiranih, je donijela odluku. Joshua je žestokim udarcem uzdrmao suparnika, a potom ga novom serijom udaraca srušio na pod. Povetkin je pokušao nastaviti, no uslijedila je nova serija i prekid borbe.

Joshua je ovom borbom produžio pobjednički niz na 22 borbe, pri čemu je 21 riješio nokautom. Jedini koji je ostao stajati u ringu bio je Joseph Parker u ožujku ove godine.

Tamnoputi Englez iz Watforda je već jednom nastupio na Wembleyu. Prije dvije godine je u engleskom ‘hramu nogometa’ savladao Vladimira Klička, čime je došao do tri titule, a dok je posljednju osigurao oduzevši ju Josephu Parkeru u svom posljednjem meču. Jedini pojas koji mu sada nedostaje je WBC kojeg drži u rukama Amerikanac Deontay Wilder koji će se 1. prosinca u Los Angelesu boriti protiv Tysona Furyja.

Nakon meča Joshua je rekao kako bi se volio boriti ili s Wilderom ili s Whyteom, a to je baš jako iznerviralo bivšeg prvaka Furyja. Odmah nakon što je čuo da ga Joshua ne spominje, Fury je krenuo s uvredama.

“Joshua i njegov tim najobičniji su seronje! Nikad me neće vidjeti u ringu protiv tog tipa kojem bih otkinuo glavu. Prespor je za mene. Mogu mi se javiti kad im narastu muda. No, ne zamjeram im, tko bi htio u ring sa mnom? Pa ja sam svjetski prvak, imam 27 od 27. Čujem da Joshua priča, ako ne bude Wilder, neka bude Dillian Whyte. Nitko ne spominje mene, svjetskog prvaka. Ali nema šanse da me vidite u ringu s njim, to se nikad neće dogoditi! Samo neka se on bori s 39-godišnjacima upola manjim od njega. Ja se borim protiv jednog od najvećeg teškaša današnjice, Wildera. Joshua nije ni blizu. Spor je i predvidljiv, vidi se da me izbjegava. No da sam ja Joshua, isto bih napravio. Propalico, ne znaš boksati i ustrtario si se. Bila bi to lagana pobjeda”, rekao je to Fury na svojem Instagram-profilu.