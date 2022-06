(VIDEO) STRAŠNI TRENUTAK U RINGU: Izgubio se nakon udaraca pa završio u komi

U boksu često možemo vidjeti uznemirujuće snimke gdje borci ostanu bez svijesti ili nisu svjesni što se događa oko njih nakon teškog udaraca.

Jedan od takvih borbi mogli smo vidjeti na meču u Južnoafričkoj Republici. Meč između Simisa Butelezija i Sifesile Mntungve bio je za titulu u pero kategoriji.

Dok je Simiso “bacio” Sifesilu na konopce, dobio je snažan udarac u glavu poslije kojeg je ostao u ringu, ali je pustio svog protivnika da se podigne i potom je otišao od njega.

Iako je protivnika je bacio na konopce Simsio je zadobio teške ozlijede glave te je šokirao publiku. Naime, kada se protivnik digao Simsio je počeo udarati zrak. Sudac je primijetio što se događa te je prekinuo meč.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022