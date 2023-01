(VIDEO) ŠOKANTNA SNIMKA! ‘Ova vrsta događaja, neću to zvati sportom, je najgluplja stvar koju sam vidio’

Jedan od sportova koji je doživio veliku ekspanziju proteklih godina u svijetu je slap Fightinga ili natjecanje u šamaranju, koji svake godine ima sve širu bazu natjecatelja i navijača.

Cilj ovog sporta koji dio popularnosti zahvaljuje i društvenim mrežama je zadati nokaut šamarom, ali u utorak su korisnici društvenih mreža ostali šokirani, kada je isječak s natjecanja RXF Slap Fighting Championships u Rumunjskoj postao viralan.

Natjecatelj Sorin Comsa dobio je strašan udarac od Alexandrua Gorczycua, ali je ostao na nogama i odmah se požalio službenicima da je udarac njegovog suparnika promašio cilj i protivno pravilima pogodio ga gdje ne smije, a to su sljepoočnica, tjeme, nos, uho ili grkljan.

This guy's face swelled like crazy and he's bleeding but he's still going, can't be too healthy pic.twitter.com/jSIae09dt2

— Matysek (@Matysek88) January 16, 2023