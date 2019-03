(VIDEO) PUSTILI GA IZ ZATVORA! Evo što je UFC-zvijezda prvo napravila nakon što si je uplatila jamčevinu za slobodu

Opće je poznato u svijetu borilačkih sportova, napose u onom koji spada pod MMA-dio da je Conor McGregor dosta rabijatna osoba. Voli biti nasilan, posvađati se, koji put izazvati i neki veći incident. Neki čak zbog toga traže i da ga se protjera iz SAD-a, a on na sve to u praksi samo odmahuje glavom.

Nije se puno popravio niti otkako ga je šestomjesečne suspenzije u UFC-u koštao incident na borbi protiv Khabiba Nurmagomedova. Opet je morao u pritvor, i to nakon što je jednom fanu koji ga je htio slikati – izbio mobitel iz ruke.

Osudilo ga je zbog pokušaja krađe i nanesene štete, ali se Conor snašao i uplatio si jamčevinu od 12.500 dolara kako bi se u nastavku tog procesa mogao braniti sa slobode. Čim su ga pustili iz zatvora, snimljen je kako trči na ulicama Miamija. Nema veze što je bila noć, Conor se želi čim prije vratiti u formu, budući da mu 6. travnja ističe ta suspenzija koju mu je odrezao UFC.

First thing Conor McGregor did when he got out jail last night?

Went for a run.

(Via @Matt_Blouin3) pic.twitter.com/a9snEahCsZ

— Barstool Sports (@barstoolsports) March 12, 2019