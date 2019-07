(VIDEO) PRIZOR O KOJEM PRIČA SVIJET! Pogledajte kako je prošlo prvo sučeljavanje Miočića i Cormiera nakon nokauta

Prošla je godina dana otkako je američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, izgubio naslov prvaka teške kategorije od sunarodnjaka Daniela Cormiera. Cormier ga je tada spektakularno nokautirao i oteo mu pojas, a nekada veliki prijatelji danas više nisu u dobrim odnosima.

Godinu dana kasnije sprema se revanš, a po prvi puta su se Miočić i Cormier vidjeli oči u oči nakon što ga je ovaj poslao na spavanje i gurnuo iz kaveza na više od godinu dana. Sučeljavanje je bilo izrazito napeto, što pomalo i čudi jer to nije stili niti jednog od ovih dvaju boraca. Očito se razvio svojevrsni animozitet, što će UFC sigurno iskoristiti za što bolju promociju.

Revanš je zakazan za 18. kolovoza ove godine, a onaj tko slavi u tom meču ide u okršaj s Francisom Ngannouom. Kamerunca je Miočić već jednom svladao na bodove, ali ovaj je u međuvremenu prošao kroz renesansu i puno je opasniji nego što je bio ranije.

“Teško je prognozirati revanš. Ako gledate prvu borbu, s lakoćom možete reći kako će Cormier pobijediti. Ali opet, znamo da je Miočić izuzetno čvrst. Ako borba ode na pet rundi, on to može izvesti. Tko će pobijediti? Ne znam, možda onaj koji je više gladan pobjede. A mislim da je u ovom trenutku to Miočić”, rekao je to nedavno baš budući izazivač Ngannou.