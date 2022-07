(VIDEO) PREMINUO POZNATI MMA BORAC: Nakon strašnog udarca nije se više digao

Strašna vijest dolazi iz Indije gdje je od posljedica borbe preminuo mladi borac Nikhil Suresh, nakon što je dobio više udaraca u glavu.

Suresh je tijekom borbe primo jedan jaki udarac ravno u lice i iako je sudac odmah prekinuo borbu mladi Indijac više se nije pridigao.

Mladić je nakon nokauta prevezen u obližnju bolnicu gdje je preminuo nakon četiri dana od zadobivenih ozljeda

Otac tuži organizatore

Otac preminulog Nikhila prijavio je policiji organizatore natjecanja, koje je optužio za nemar, a policija je pokrenula istragu oko nesretnog događaja.

Video of the last bout of Nikhil Suresh before he sadly passed away

(via ~ @chetanabelagere)pic.twitter.com/OlY8AC1K3f

— MMA India (@MMAIndiaShow) July 14, 2022