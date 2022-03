(VIDEO) POTEGNUO PIŠTOLJ PRED TYSONOM: Pogledajte reakciju legende, ovo je sve zapanjilo

S Mikeom Tysonom nikad nije dosadno. Nekadašnji boksački velikan je tijekom karijere rušio protivnike, potom doživio senzacionalni poraz od Bustera Douglasa u Tokiju, padao u privatnom životu, s odlaskom u zatvor zbog silovanja, vraćao se u ring i imao dva velika okršaja s Evanderom Holyfieldom, od kojih je u drugom odgrizao Holyfieldu dio uha i bio diskvalificiran…

Zabavno je s ‘Iron Mikeom’ i danas, a ponekad, zna biti i dosta opasno. Jedna takva situacija dogodila se ovih dana, kada je Tyson u društvu bio na komičarskoj predstavi u Los Angelesu, gdje je jedan uljez odjednom sve prekinuo svojim povicima da se želi tući i potezanjem za pištolj koji je bio uz njega, sve u blizini boksačke legende.

Sve detalje događaja donio je TMZ, koji je objavio i snimku onoga što se zbivalo. Tu je bila i Tysonova reakcija, s mirnoćom koju je zadržao cijelo vrijeme.

Čovjek koji je potegnuo pištolj je u jednom trenutku bio grubo odgurnut, ali Tyson je dok se sve zbivalo sjedio sasvim spokojno, pa i nakon što se pojavio pištolj. Na snimci se u tom trenutku vidi i da je čovjek koji je snimao potražio zaklon, u strahu da bi moglo biti pucnjave, dok je boksačka legenda na koncu prigrlila muškarca koji je prijetio.

Mike Tyson kept calm and carried on in one of the most terrifying of incidents involving a live gun. https://t.co/Ui9oK0BWfx

— TMZ (@TMZ) March 23, 2022