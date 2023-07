(VIDEO) Pogledajte kako je sportašica pokazala grudi nakon pobjede i počastila publiku

Svijet sporta vidio je svakakve načine proslave pobjeda. Emocija i adrenalin u tom trenutku ponese ljude pa naprave razne stvari radi kojih kasnije požale, a baš smo to nedavno mogli vidjeti u Dublinu.

Zvijezda jedne webstranice za dijeljenje intimnog sadržana, Daniella Hemsley (22), slavila je boksačkom meču u Dublinu protiv Aleksandre Danielke jednoglasnom odlukom sudaca.

Promotori osudili

Nakon borbe se ispričala za svoj postupak, istaknuvši kako su ju nadvladale emocije: “Malo su me preplavile emocije, samo sam se htjela nekako izraziti.” Sam čin DAZN nije komentirao pa je pitanje je li režiser zaspao ili namjerno ostavio sporni kadar.

Nije prva koja je pokazala grudi nakon borbe. Bivša manekenka i zvijezda ženskog američkog nogometa Tai Emery, pobijedila je prošle godine u debitantskoj borbi u boksu bez rukavica (BKFC) i tako uspješno krenula u MMA karijeru.

‘‘Moje mišljenje je da to mrzim. Mrzim takve stvari. Toliko smo toga teškog napravili za žene u boksu i da se konačno počne poštovati njihova sposobnost i njihov rad. Jednu stvar morate razumjeti, a to je da ovo nije boks. Ovo treba iskorijeniti. To treba držati što dalje od profesionalnog boksa i nas se treba prestati povezivati s tim‘‘, rekao je poznati promotor Eddie Hearn za Boxing Social.

