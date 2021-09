(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE KLINAC (16) UNIŠTIO NASILNIKA NA ULICI! ‘Pa morao sam reagirati nakon napada!’

Jedan 16-godišnjak postao je slavan nakon što se brutalno obranio od gotovo 20 godina starijeg napadača. Njihov video postao je popularan diljem svijeta, a još je jasnija poruka…

Lekciju je neimenovani 35-godišnjak sigurno naučio, a sve se odigralo u jednom parku u “pol bijela dana”. Ono što napadač nije znao je to da je napao Alexa Williamsa, juniorskog prvaka u jiu-jitsu!

Ubrzo je zašalio nakon napada.

Williams je postao zvijezda, a ubrzo je dobio podršku od BJJ legende Marcusa Almeide.

A Alex je sam objasnio što se zapravo dogodilo…

“Taj čovjek nam je prišao i pokušao nas je zastrašiti. Potom me pokušao napasti!”, rekao je i dodao:

“Tad sam shvatio da se moram braniti!”

Sixteen-year-old BJJ World Champion Alex Williams, who became famous for using martial arts to defend himself from an attacker, received a surprise call from BJJ legend Marcus “Buchecha” Almeida! @MarcusBuchecha #ONERevolution #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/fpJ20D9MHL









— ONE Championship (@ONEChampionship) September 24, 2021