(VIDEO) POBJEŠNJELA BIVŠA UFC ZVIJEZDA: Skočio s komentatorske pozicije, i krenuo je kaos…

Ružne scene s BKFC eventa na Floridi.

Naime, bivša UFC-ova zvijezda i borac, Mike Perry, ‘preselio’ se iz UFC-a u BKFC, odnosno boks bez rukavica ili bare knuckle te još treba debitirati za novu organizaciju.

U četvrtak navečer, na spomenutom događaju trebao je sudjelovati samo kao gost odnosno komentator uz ring, no može se reći da je na neki način debitirao.

Perry je još iz UFC dana poznat po kratkom fitilju, a ovu tezu je potvrdio i jučer. Dok je sjedio na komentatorskoj poziciji, prvo su mu u lice doletjeli neki papiri, a onda su stigle i prozivke. Perry se okrenuo i ugledao Juliana Lanea te ga napao.

.@JulianLaneMMA provoking @PlatinumPerry at #BKFCTAMPA.

Will they fight in @bareknucklefc in 2022? pic.twitter.com/mdhD8Z2PWc

— FITE (@FiteTV) December 10, 2021