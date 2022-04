(VIDEO) OVO DOSAD NISTE VIDJELI: Prekinuli borbu, a ona uzviknula: ‘Ugrizla me za vag**u’

Promotori borilačkih sportova stvarno idu u krajnost kako bi privukli što više gledatelja na svoje borbe, a do sad smo vidjeli široku lepezu varijacija ne temu, što je to borba u ringu.

Naravno oni koji prednjače u bizarnim inačicama borilačkih sportova su Amerikanci, koji organiziraju borbe u kojima je sve dozvoljeno, pa se tu nađu i borbe s jastucima, a nisu im strane niti oskudno odjevene borkinje.

Tako jedna od promocija LFCMMA organizira borbe žena u donjem rublju, a žene se natječu na čudnim lokacijama gdje po viđenom pretežno dolaze motoristi i naravno gledatelji su pretežno muškog spola.

Ugrizla me za vaginu

Iako mlade dame izgledaju ne baš toliko utrenirane za MMA, jedna snimka pokazala je kako one stvarno ne prezaju od ničeg kako bi pobijedile.

Tako je meč između dvije borkinje završio u klinču na podu ringa, a jedna drugoj su glave držale među nogama. No u jednom trenutku začuo se vrisak i borba je prekinuta, a iznenađena borkinja je s poda viknula: “Ugrizla me za vaginu”.

Izgleda kako je stvarno pobjeda ponekad važnija od fair playa, ali se borba nastavila, a je li bilo kazne za ugriz nije poznato.

