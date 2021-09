(VIDEO) NAPAO DJEČAKA, ALI NIJE ZNAO DA JE TO SVJETSKI PRVAK! Pogledajte ‘batine’ koje je dobio

Društvenim mrežama proširila se snimka sukoba koji je završio poprilično neočekivano. Nepoznati nasilink htio je istući dječaka koji se odmarao na klupi s prijeteljem.

Na kraju se ispostavilo da je taj dječak 16-godišnji Alex Williams, svjetski juniorski prvak u brazilskom jiu-jitsu. Video je na svojem profilu podijelio bivši prvak Cage Warriorsa Alex Enlund, koji se danas bavi treniranjem i to upravo mladog Williamsa.

Da je znao o kome je riječ, nasilink bi vjerojatno odustao, ali je ovako dobio lekciju za čitav život.

“Odrasli muškarac pokušao je napasti 16-godišnjaka, ali nije znao da je on višestruki prvak svijeta u BJJ-u. Alex je pokazao smirenost, suzdržanost i hrabrost u ovakvoj situaciji. Upišite svoju djecu u školu borilačkih sportova. Mala je vjerojatnost da će postati nasilink zbog poniznosti koja se uči na strunjačama”, napisao je Enlund.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation

Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8

