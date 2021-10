(VIDEO) NAJBOLJI HRVAT SLAVIO U MEČU KARIJERE! Protivnik teturao po ringu, a onda pao kao pokošen!

Antonio Plazibat, najbolji hrvatski kikboksač uvjerljivo je svladao Benjamina Adegbuyija u meču karijere. Na Gloryjevoj priredbi Collison 3 naš borac slavio je nakon fantastične kombinacije jakih udaraca u drugoj rundi.

Plazibat je u prvoj rundi srušio svog protivnika te ostvario nokdaun, Adegbuyi se pridigao, ali je izdržao samo do druge runde. Hrvat je složio fantastičnu kombinaciju nakon čega se njegov protivnik srušio na pod, ali tek koju sekundu nakon što je primio udarce.

Završetkom kombinacije sudac je prekinuo borbu, a nemoćni Adegbuyi nije mogao stajati na nogama.

“I guess I’m just a crazy guy, that knocks everyone out.” Antonio Plazibat drops BOMBS on Benjamin Adegbuyi, sending him to the canvas twice for the second-round stoppage. The biggest win of his career for the 27-year old Croat. @GLORY_WS | #COLLISION3 pic.twitter.com/v9Ri1QckaA

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) October 23, 2021