(VIDEO) MLATILI SE NA DOBROTVORNOJ VEČERI! Letjele šake, žene vrištale: ‘Je*i me ako se ne tuku više nego u ringu’

Jedna dobrotvorna večer u glavnom gradu Sjeverne Irske, na kojoj su se skupljale donacije za istraživanje raka, neće ostati zapamćena po rekordnoj svoti koja je skupljena, već po velikoj sramoti.

Tako je u organizaciji Ultra MMA u Belfastu organizirana dobrotvorna večera na kojoj je cilj bio prikupiti donacije u borbi protiv raka, no u jednom trenutku izbila je velika tuča između uzvanika.

Inside. Feel sorry for the staff. pic.twitter.com/YH1OJS6sxl

Kako se može vidjeti na snimkama prvo je došlo do tuče unutar hotela, a zatim je sve nastavljeno i na ulici, a gospoda u frakovima i dame u večernjim haljinama izgledali su dosta nadrealno.

Bez prijava

Tuča je bila dosta žestoka, a dok su se muškarci tukli žene su vrištale i pokušavale smiriti situaciju, no ništa nije moglo zaustaviti tuču za koju se ne zna zašto je počela.

Charity MMA event at the Crowne Plaza Belfast gets out of hand after a drink is thrown. Unconfirmed reports of a stabbing. 🙄 "Absolute fkin disgrace of a country" 😂 pic.twitter.com/YGAjE6NefR

— Paul.Nelson (@batsy09) April 10, 2022