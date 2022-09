(VIDEO) MASOVNA TUČNJAVA NA UFC SPEKTAKLU: Usred pressice nastao pravi kaos u backstageu

Do veliko incidenta i tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 30-ak ljudi, došlo je na press konferenciji uoči UFC-a 279 u Las Vegasu, a Dana White je bio primoran prekinuti predstavljanje medijima.

Naime, do masovne tučnjave došlo je u backstageu nakon što su se susreli Kevin Holland i Kamzat Čimajev sa svojim ekipama, koji trebaju nastupiti na UFC-u 279.

Navodno su njih dvojica već duže vrijeme u sukobu pa su se prvo porječkali, a onda je došlo do naguravanja i masovne tučnjave koja se nakon nekog vremena smirila.





Da stvari krenu prema gorem pobrinuo se Nate Diaz sa svojom velikom ekipom pa su tako u jednom trenutku počele letjeti i boce, ali osiguranje je na vrijeme reagiralo da sukob još više ne eskalira.

Potpuno ludilo

“Potpuno ludilo, ne znam uopće kako da to opišem. Ovaj posao radim 22 godine i nikad nisam doživio nešto slično. Kaos, stvarno ne znam što da kažem. Uspjeli smo to zaustaviti, ali nismo odradili dobar posao da bismo to spriječili. Ne znam”, rekao je Dana White i dodao:

“Nate Diaz je došao s ekipom od 57 ljudi. Čimajev je došao s 30 ljudi, a tamo je bilo još ljudi. Bio je kaos. Ne morate biti znanstvenik da biste shvatili kako je ta press konferencija mogla završiti. Na borbi ćemo imati strašno puno osiguranja. Ovo se više nikad neće ponoviti”, završio je šokirani White.