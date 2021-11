(VIDEO) MA OVAKO SE ZASLUŽUJE NADIMAK! On je nepobjediv, a voli i incidente

MMA postaje sve popularniji sport diljem svijeta te ‘val’ ovog sporta, između ostalih zemalja, nije zaobišao ni Singapur.

Naime, singapurska MMA organizacija, ONE Championship, sve je popularnija, a osnovao ju je poduzetnik Chatri Sityodtong prije deset godina.

Jedan od najpoznatijih boraca organizacije je Shinya Aoki. 38-godišnji Japanac je vlasnik mnogih titula, a službena stranica organizacije je nedavno na svom Facebook profilu objavila kompilaciju njegovih giljotina.

Većina pratitelja same organizacije smatra kako je Japanac ‘Majstor giljotine’, a na videozapisu se može vidjeti i zašto.

Aoki je osvajao titule s različitim organizacijama poput DEEP-a, DREAM-a i DDT-a.

Prije nekoliko dana komentirao je borbu svog budućeg suparnika Yamata Nishikawe, a Nishikawa ga je poslije meča prozvao na mikrofonu pred cijelom dvoranom. Aoki se s komentatorske pozicije spustio u kavez te u ‘službenoj’ odjeći napao Nishikawu.

Craziness took place at VTJ 2021, as Shinya Aoki enters the cage and attacks Yamato Nishikawa after his 1st round submission win.#ViolentMoney #VMTV #VTJ2021 #MMA pic.twitter.com/EbbBAQy9ek









