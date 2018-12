(VIDEO) LUĐAČKI NOKAUT! Nunes u prvoj minuti uništila ‘nezaustavljivu’ Cyborg

Dvije velike borbe održavale su se na UFC-ovom eventu u Los Angelesu, ona Jona Jonesa i Alexandera Gustafssona te Amande Nunes i Cris Cyborg. Upravo ova druga bila je prilično senzacionalna, a Nunes je uspjelo ono što nije 20 borkinja prije nje.

Ona je u prvoj minuti borbe nokautirala Cyborg i postala dvostruka prvakinja. Ishod je to kojem se malo tko nadao jer Cyborg slovi kao nezaustavljivi stroj za borbu koji odmah kreće u napad. To joj se sada obilo o glavu.

Naime, takav stil borbe promijenio je njezino mentalno stanje i pretvorio ju u presamouvjerenu borkinju, koja gotovo da i ne razmišlja kada kreće u napad. Sada je naletjela na suparnicu koja je to pročitala i za to se pripremala. Cyborg je krenula opasno i uputila nekoliko dobrih udaraca, a Nunes je spremno pristala na to iako se u jednom trenutku našla uz ogradu. Nije dozvolila da ju to smete te je uputila udarac iz kontre, kojim je uzdrmala Cyborg.

Time je Nunes preokrenula borbu u svoju korist, Cyborg se pokušavala obraniti udarcima, ali Nunes ih je vješto izbjegavala da bi naposljetku pogodila desni kroše iz uha, a nakon toga kombinaciju desnog i lijevog krošea. Neporažena Cyborg bila je na nogama sve dok nije sjela još jedna desnica, točno na bradu i završila borbu.

Nunes je nova dvostruka prvakinja u bantam i perolakoj kategoriji, a Cyborg se mora oporaviti od najtežeg poraza u karijeri, koji je stigao taman nakon što su joj krenuli predviđati da će dominirati sve dok se ne odluči povući.